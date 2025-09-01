В Оренбургской области главу поселкового совета привлекли к ответственности из-за дефектов на дорогах

Прокуратура Новоорского района внесла представление в адрес руководителя поселкового совета из-за дефектов на дорогах. Он привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По информации надзорного ведомства, в поселке Энергетик на проезжих частях улиц есть многочисленные дефекты асфальтового полотна в виде выбоин и ям. Часть «дорожных знаков повреждены, а в ряде случаев и вовсе не видны из-за нескошенной растительности».

По итогам рассмотрения представления организована работа по устранению выявленных нарушений.

Руфия Кутляева