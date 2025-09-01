Прокуратура требует изъять имущество экс-главы САХ на 114 млн рублей

Кировский райсуд Новосибирска рассмотрит иск прокуратуры региона к экс-директору МУП «Спецавтохозяйство» Андрею Зыкову об обращении его имущества в доход государства. Рассмотрение дела назначено на 29 августа, сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший директор МУП «САХ» Андрей Зыков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Бывший директор МУП «САХ» Андрей Зыков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Истец указал, что Андрей Зыков, занимая должность директора предприятия с 2017-го по 2024 год приобрел имущество на 114,3 млн руб. Эта сумма, считает следствие, «несоразмерна уровню его официальных доходов и свидетельствует о наличии иных источников дохода, полученного в нарушение положений законодательства».

В связи с этим прокурор Новосибирской области просит обратить в доход государства имущество на эту сумму, которое зарегистрировано на Андрей Зыкова и его подругу Наталью Турок.

Как писал «Ъ-Сибирь», Андрей Зыков был задержан в апреле 2024 года сотрудниками УФСБ региона. Тогда же стало известно, что следствие наложило обеспечительный арест на его имущество стоимостью около 18 млн руб. В опись попали квартира и дом в Кировском районе. Экс-директору МУП вменяют два эпизода растраты.

По версии следствия, в 2023 году фигурант дела привлек экономиста предприятия и бывшего бухгалтера. Вместе они создали фирмы-подрядчики, с которыми регоператор заключал договоры на перевозку грунта на полигонах. Однако, получая выплаты, подставные компании не исполняли свои обязательства. Общая сумма ущерба превысила 26,5 млн руб.

Кроме того, установили правоохранители, в феврале 2024 года Андрей Зыков без конкурса заключил с компанией договор на 5,6 млн руб. По условиям контракта, организация должна была оказывать услуги по аренде оборудования для МУП «САХ». Однако эти требования не были выполнены. Полученные средства злоумышленники похитили, считают следователи.

Александра Стрелкова