Скончалась 103-летняя участница Курской битвы Мария Колтакова

Накануне скончалась участница Курской битвы Мария Колтакова, известная по прозвищу «железная бабушка». Об этом сообщили ее близкие в Telegram-канале ветерана. Ей было 103 года.

В середине мая в Telegram-канале Марии Колтаковой появился пост о том, что скорая увезла ее в больницу. РИА «Новости» со ссылкой на зампредседателя белгородского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Анатолия Бурика уточнили, что в последнее время ветеран находилась в медучреждении.

Соболезнования близким Марии Колтаковой выразили многие представители власти, в том числе губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и глава Воронежской области Александр Гусев.

Мария Колтакова родилась 14 января 1922 года в Пензенской области. В 1942 году, после окончания курсов медсестер, стала добровольцем 303-й Сибирской стрелковой дивизии и прошла боевой путь до 1945 года, воевала в составе 121-й Рыльско-Киевской стрелковой дивизии. Госпожа Колтакова участвовала в Курской битве, освобождении Воронежа, Харькова, Львова, Польши и Чехословакии. Лично вынесла с поля боя более 300 раненых бойцов. Во время войны получила тяжелое ранение руки, ее едва не ампутировали, но пациентка сбежала из санитарной части обратно в полк. Медалью «За отвагу» ее награждал генерал-лейтенант Иван Черняховский. С 1990-х Мария Колтакова жила в Белгороде, работала аппаратчицей на местном заводе. После выхода на пенсию вела общественную работу. В 93 года ветеран начала заниматься экстремальными видами спорта, за последние десять лет став 16-кратным рекордсменом Книги рекордов России. За это она получила прозвище «железная бабушка», которое СМИ использовали в материалах о ней.

Алина Морозова