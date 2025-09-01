Число первоклассников в Сибири сократилось почти на 11%

В Сибирском федеральном округе (СФО) 1 сентября 2025 года пошли в школы около 193,9 тыс. первоклассников. Данные о количестве школьников и отдельно учащихся первых классов в начале учебного года традиционно приводят профильные министерства и ведомства регионов.

По подсчетам «Ъ-Сибирь», первоклассников в СФО стало почти на 11% меньше, чем год назад. В 2024-м впервые за парты сели 217,7 тыс. учеников.

Больше всего учащихся первых классов в Новосибирской области и Красноярском крае — примерно по 34 тыс. В прошлом году в этих двух регионах в общей сложности насчитывалось 74 тыс. первоклассников.

Валерий Лавский