Избирком края обновил данные о состоянии счетов кандидатов в губернаторы

Избирательная комиссия Пермского края опубликовала новые данные по состоянию избирательных счетов кандидатов в губернаторы Прикамья, сообщает Ura.Ru.

Кандидат от КПРФ Ксения Айтакова получила перевод в размере 2 млн руб., а депутат заксобрания Олег Постников получил от ЛДПР 2,2 млн руб.

Всего на счете у Ксении Айтаковой 2,1 млн руб. По данным на 27 августа, она потратила 2 млн руб.: 120 тыс. руб. на сбор подписей, остальное — на изготовление и распространение печатных агитационных материалов.

У Олега Постникова на счете — 2,2 млн руб. Он израсходовал 1, 4 млн руб. Господин Постников — единственный из кандидатов, кто потратился на агитацию на радио и телевидении, что обошлось ему примерно в 180 тыс. руб.

Денису Шитову от партии «Новые люди» на счет поступило 1,5 млн руб., 1 млн руб. из них он потратил. На изготовление печатной агитации ушло всего 200 тыс. руб.

Больше всего средств на счете у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина — 74,4 млн руб. Потратил он меньше половины — 33,1 млн руб. В основном средства ушли на агитационно-печатные материалы.

Кандидат от «Партии пенсионеров» Людмила Караваева не ведет агитацию, поэтому ее счет остается без изменений. Она потратила лишь 35 тыс. руб. на сбор подписей муниципальных депутатов. Других движений по счету не было.

Выборы губернатора Пермского края пройдут в течение трех дней: 12, 13 и 14 сентября 2025 года.