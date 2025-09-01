Счетная палата выявила нарушения при строительстве участка трассы М-7 в Башкирии

Поводом для искового заявления ФКУ «Упрдор "Приуралье"» к дорожно-строительной компании «Автобан»" в арбитражный суд Башкирии стало представление Счетной палаты России, следует из определения, опубликованного в картотеке арбитражных дел.

Подразделение Росавтодора требует от своего крупнейшего подрядчика заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены контракта на строительство участка трассы М-7 в Илишевском и Дюртюлинском районах. Кроме того, госучреждение пытается взыскать с компании 120,5 млн руб. в пользу федерального бюджета. Последнее требование истец обосновывает представлением Счетной палаты.

Арбитражный суд Башкирии оставил заявление без движения, так как «Приуралье» не представило вместе с иском проект допсоглашения.

Контракт на строительство 65-километрового участка федеральной трассы М-7 был подписан в сентябре 2022 года, стоимость работ составила 57,2 млрд руб. Движение по дороге открылось в декабре 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Уфа», претензии возникли и у «Автобана» к ФКУ «Упрдор "Приуралье"»: компания требует взыскать с заказчика около 298,7 млн руб. Заседание по спору назначено на 25 сентября.

Идэль Гумеров