Единый учебник истории, линейки с поднятием флага и патриотическое воспитание — Россия отмечает День знаний. Официально признается, что нагрузка на учителей и учеников в новом учебном году возрастает. В связи с этим обсуждаются различные законодательные инициативы. В частности, предлагается сократить или даже отменить домашние задания. В Москве пока что не будет оценок за поведение. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает многие школьные новации неочевидными.

Учебный год 2025-2026 будет историческим в прямом и переносном смыслах. С 1 сентября российская школа получит новый учебник истории для 5-9 классов под редакцией помощника президента Владимира Мединского и академика РАН Александра Чубарьяна. Таким образом, подрастающее поколение переходит на единую линейку преподавания истории. Старшеклассники уже перешли на данное пособие. Так что пазл, как говорится, собран.

Раньше учебников было много, и школы могли выбирать, по какому заниматься, теперь нет. Что касается изменений, вернее сказать, как данную дисциплину должен трактовать отечественный школьник: по словам господина Чубарьяна, история перестает быть европоцентричной. Пример: Российская и Британская империи, несмотря на схожесть терминов, — совсем не одно и то же. Суть понятна — у нас свой путь, и мы лучше. Они — колониалисты, а мы несем луч света в темное царство. И так вплоть до сегодняшнего дня. Четко расставленные акценты — и никаких отступлений.

Что еще важно: будет больше общего и меньше частного. Столько-то дивизий, столько-то орудий — не нужно, — всего этого ребенок не запомнит. Как выразился господин Мединский, школьников «заваливают количеством минометов». Преподавание истории в средних и средних специальных учебных заведениях РФ — это теперь больше рассказ или повесть, а не сухая скучная наука. Нужно, чтобы было интересно, плюс правильные формулировки без разных там «уклонов». В целом меняется принцип обучения: российская школа сегодня — это не только знания, но и правильное воспитание на основе патриотизма и традиционных ценностей.

Официально признается, что в связи с этим возникают некоторые трудности — программа распухает, на педагогов ложится дополнительная нагрузка. Приходится что-то сокращать, например, иностранные языки. Идет дискуссия о том, чтобы вообще отменить домашние задания или как минимум сократить. Но это не повод несознательным ученикам радоваться: внешкольное образование тоже предусмотрено, опять же для повышения уровня патриотизма и приобщения к традиционным ценностям.

А еще учителям настоятельно рекомендовано следить за детьми мигрантов. Приезжие — это серьезная проблема, и ее решение не выглядит очевидным. При всем при этом хочется все же задать один маленький вопрос: что важнее для будущего страны — идеологическая подготовка молодежи или все-таки знания, эрудиция, кругозор, профессиональные навыки, логическое мышление? Нет на этот счет однозначного ответа, и это вызывает некоторые опасения.

Дмитрий Дризе