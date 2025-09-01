Ученые дуют на молоко

Норвежские ученые проанализировали данные почти 30 тыс. человек и пришли к выводу, что ежедневное потребление цельного молока может увеличить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в случае с частично обезжиренным молоком такой опасности не было обнаружено. Минздрав РФ рассказал “Ъ” об отечественных исследованиях с иными результатами.

Норвежские ученые заново проанализировали данные масштабного исследования здоровья граждан Norwegian Counties Study, которое проводилось в трех областях страны в 1974–1988 годах. В том исследовании участвовали 91 856 человек в возрасте от 18 до 64 лет (примерно поровну мужчин и женщин). Среди прочего они трижды заполняли подробные опросники по рациону питания.

В наше время ученые изучили анкеты 73 860 человек , которые отчитывались о количестве выпиваемого ежедневно молока и его жирности.

, которые отчитывались о количестве выпиваемого ежедневно молока и его жирности. К моменту перепроверки данных умерли уже 26 393 участника.

Из них 8590 скончались от сердечно-сосудистых заболеваний в целом, 4372 — от ишемической болезни сердца, 3047 — от инфаркта миокарда.

Как обнаружилось, регулярное потребление более трех стаканов в день цельного молока (то есть обработанного максимум термически) коррелировало со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и других причин. Употребление же частично обезжиренного молока значимой связи с подобными рисками не продемонстрировало.

Впрочем, норвежские ученые сами называют выявленную ими связь «сложной». «Во-первых, данные о рационе питания сообщались самими участниками, что потенциально приводило к неточностям,— указывают они.— Во-вторых, наши результаты в первую очередь касаются потребления молока в виде напитка. Молоко как ингредиент в составе иных продуктов питания не учитывалось, что, вероятно, привело к занижению общего потребления молока. В-третьих, невозможно исключить остаточные и неучтенные факторы, влияющие на исход исследования». Так, большинство потребителей нежирного или обезжиренного молока были женщинами, которые при этом не курили, а среди любителей цельного молока значимую долю составляли мужчины-курильщики.

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии Оксана Драпкина заявила “Ъ”, что молочные продукты ввиду их высокой пищевой ценности занимают важную роль в сохранении здоровья человека. «Они являются наиболее оптимальными источниками пищевого кальция, белка и многих других питательных веществ. Поэтому рекомендации по питанию включают ежедневное потребление одной-двух порций молочных продуктов низкой жирности»,— подчеркнула госпожа Драпкина.

Она указывает, что жирность продукта принято считать высокой, если содержание жира в нем значительно превышает средние показатели для его категории. В случае с молоком это более 3,5% жирности.

Советы ограничить потребление такой продукции связаны с высоким содержанием в ней насыщенных жиров, а также трансизомеров жирных кислот, которые действительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, онкопатологии, сахарного диабета и ожирения.

«Такой подход сформирован на основе данных доказательной медицины и включает результаты многих крупных исследований, подтверждающих, что потребление молочных продуктов высокой жирности связано с увеличением риска общей и сердечно-сосудистой смертности в популяции»,— говорит она.

Однако результаты научной работы в одной стране не всегда отвечают ситуации в другой — и потому обоснованно требуют проверки в конкретных условиях, подчеркивает эксперт. Она отметила, что НМИЦ терапии и профилактической медицины в течение нескольких десятилетий проводит аналогичные эпидемиологические исследования. Результаты показывают «важность потребления молочных продуктов для здоровья россиян».

Опубликованная работа норвежских ученых выглядит интересной, но ее выводы вызывают сомнения, заявил “Ъ” руководитель Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону, сооснователь приложения Slimmer (помогает худеть людям с избыточным весом) Максим Буриков.

Он подчеркнул, что с середины 1970-х, когда началось исследование, существенно изменились и качество питания, и медицинские подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

«Кроме того, разница в жирности между цельным молоком (3,5%) и частично обезжиренным (1,5%) в пересчете на обычный стакан молока составляет около 5 г жира. Сложно представить, что именно такая разница могла бы оказать статистически значимое влияние на общую смертность,— считает господин Буриков.— В России, например, среднее потребление молочных продуктов на душу населения достигает 250 кг в год — это около 680 мл в день. При этом цельного молока в рационе обычно не больше одного стакана — 250 мл. Трудно представить, что именно это могло существенно повлиять на смертность». Он подчеркнул, что подобные исследования всегда поднимают вопрос о влиянии сопутствующих факторов — например, образа жизни, питания в целом или социально-экономических условий.

Наталья Костарнова