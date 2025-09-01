В Удмуртии введут новую систему оплаты труда учителей

С 1 сентября в Удмуртии вводится новая схема оплаты труда учителей, пишет «ТАСС». 70% заработной платы станет базовой частью, а оставшиеся 30% будут стимулирующими выплатами, которые установят руководители образовательных учреждений.

Данная инициатива направлена на повышение прозрачности и эффективности системы оплаты труда в сфере образования. Кроме Удмуртии, пилотный проект также будет реализован во Владимирской и Сахалинской областях. В дальнейшем ее планируется распространить на всю страну.