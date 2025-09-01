К концу июля объемы промышленного производства в Башкирии снизились на 3,4%

По итогам семи месяцев объемы промышленного производства в Башкирии снизились на 3,4% по сравнению с январем-июлем прошлого года, следует из публикации Башстата. В отдельно взятом июле результаты оказались ниже июля 2024 года на 6,2%.

Ростом объемов, по данным статистического ведомства, не отметился ни один из четырех секторов производства. Добыча сырья сохранила прошлогодние масштабы, в энергетике выпуск уменьшился на 3,2%, а в обрабатывающем секторе — на 3,7%. Наибольшее падение, как и по итогам первых шести месяцев, демонстрирует коммунальный сектор, где объемы по сравнению с январем-июлем прошлого года сократились на 15,9%.

В среднем по России объемы выросли на 0,8%. По Приволжскому федеральному округу рост составил 2,2%. По данным Росстата, лидерами в округе являются Татарстан (рост 11,2%), Ульяновская область (10,5%) и Удмуртия (8,3%). Наибольшее снижение объемов промпроизводства — в Самарской области (на 4,2%), Башкирии (3,4%) и Пермском крае (3,1%).

Идэль Гумеров