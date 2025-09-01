Подсветка путепровода на проспекте Юлаева в Уфе обойдется в 28 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы заключило договор на установку архитектурной подсветки путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и Айской улицы с нефтекамским предпринимателем Владиком Хуснутдиновым. Победитель аукциона предложил исполнить контракт начальной стоимостью 31,9 млн руб. за 28,39 млн руб. (дисконт составил 11%). Второй участник, не названный в протоколе, готов был выполнить работы за 28,55 млн руб. Контракт финансируется из городского бюджета.

Подрядчик должен до конца этого года установить декоративные ламели, смонтировать светильники и дать на них трехлетнюю гарантию.

Майя Иванова