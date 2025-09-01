Минобороны: за ночь над Белгородской областью уничтожили 12 БПЛА

Дежурные средства ПВО с 00:00 до 5:00 1 сентября сбили над Россией 50 беспилотников, в том числе 12 над Черноземьем. В макрорегионе все дроны уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

Белгородские власти не прокомментировали атаки. В регионе с 21:49 31 августа до 6:40 1 сентября действовал режим опасности удара БПЛА.

Согласно сообщениям белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, за вчерашний день при обстрелах ВСУ пострадали как минимум три человека: водители автомобиля и сельхозтехники, а также мирная жительница.

