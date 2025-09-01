«Известия»: пенсия в отдельных регионах на 22 тыс. руб. больше, чем в других

Разрыв в размере пенсий по старости в российских регионах в первом полугодии превысил двукратный показатель и достиг рекордных 22,2 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Социального фонда России.

Максимальные выплаты получают пенсионеры Чукотского автономного округа — в среднем 41,6 тыс. руб. Самые низкие пенсии в Кабардино-Балкарии пенсии — около 19,4 тыс. рублей. Средний показатель по стране — 25 тыс. руб.

Разрыв между суммами пенсионных выплат достиг максимума с 2021 года, когда начала публиковаться статистика. За эти годы разница между максимальными и минимальными значениями выросла с 15,3 тыс. до 22,2 тыс. По сравнению с первой половиной прошлого года показатель увеличился на рекордные 16%, отмечают «Известия». Год назад прирост был в два раза меньше.