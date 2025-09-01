Экс-руководитель АО «СамРЭК» возглавил Комсомольский район Тольятти

Алексей Живодеров назначен заместителем главы Тольятти и главой администрации Комсомольского района. Он приступил к работе в понедельник, 1 сентября. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация городского округа Тольятти Фото: Администрация городского округа Тольятти

Алексей Живодеров родился 26 сентября 1981 года в Оренбургской области. В 2003 году он окончил Самарский муниципальный институт управления по специальности «Государственное и муниципальное управление».

До 2016 года Алексей Живодеров занимал различные руководящие должности в районных администрациях Самары. С 2019 по 2022 год он был первым заместителем главы Жигулевска, а с 2022 по 2025 год работал в АО «Самарская региональная энергетическая корпорация» в качестве первого заместителя генерального директора и генерального директора. Алексей Живодеров женат и воспитывает двоих детей.

С назначением Алексея Живодерова все руководящие посты в администрации Тольятти закрыты. На формирование управленческой команды у Ильи Сухих ушло около года.

Георгий Портнов