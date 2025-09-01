ФАС выявила нарушения в техзадании на ремонт дорог в Минеральных Водах

ФАС направил в адрес управление муниципального хозяйства администрации Минераловодского муниципального округа предписание о пересмотре техзадания на ремонт автодорог. Причиной стали противоречивые требования, ограничивающие конкуренцию участников торгов, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заказчик подготовил документацию на три позиции товаров объемом 32 листа, из которых 17 страниц занимает только описание чугунного люка. В него включили порядка 76 параметров, которые противоречат друг другу.

Заказчику предписано устранить имеющиеся недостатки в техническом задании. Должностным лицам, допустившим нарушение, грозят штрафы.

Мария Хоперская