Песков объяснил появление китайских номеров на машине Путина в Китае

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай передвигается на автомобиле Aurus с китайскими номерами. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это «обычной практикой».

«В Китае — всегда только с китайскими номерами»,— заявил представитель Кремля газете «Комсомольская правда».

Господин Путин прибыл в Китай 31 августа. Его визит в страну продлится четыре дня. У президента запланированы встречи с несколькими иностранными лидерами. Также он принял участие в Совете глав стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В ходе своего выступления президент РФ, в частности, упомянул конфликт на Украине.