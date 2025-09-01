Директора управляющей компании оштрафовали на 300 тыс. рублей за неисполнение решения суда

Мотовилихинский суд Перми признал директора управляющей компании виновным в злостном неисполнении служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда и оштрафовал его на 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Возглавляемая директором управляющая компания осуществляла деятельность по управлению многоквартирными домами в Мотовилихинском районе Перми. Недовольные качеством обслуживания жители семи многоквартирных домов общим собранием собственников решили сменить управляющую организацию. Однако директор управляющей компании, несмотря на расторжение договора управления МКД, игнорировал требования новых управленцев передать им всю техническую документацию на дом. Арбитражный суд Пермского края обязал управляющую компанию передать документы, соответствующий исполнительный документ поступал на исполнение в подразделение региональной службы судебных приставов.

Директор организации-должника надлежащим образом уведомлялся о возбуждении исполнительного производства, а также предупреждался об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда. Тем не менее решения суда директор не исполнял, в связи с чем дознавателем службы судебных приставов по каждому из семи эпизодов были возбуждены уголовные дела.