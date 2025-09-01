В Дагестане спрос на бронирование жилья туристами увеличился на 50%

В августе 2025 года туристы в Дагестане зафиксировали рост спроса на бронирование жилья у туристов. Показатель вырос на 50% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ). Самыми популярными городами у туристов стали Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш и Гуниб.

Интерес к бронированию в курортных городах Дагестана увеличился на 66%. В Каспийске туристы стали бронировать отдых в два раза чаще, в Дербенте — на 64%, в Махачкале — на 65%.

Глубина бронирования на август 2025 года выросла в среднем на 36%. В Дербенте показатель вырос почти в три раза, в Махачкале увеличился на 40%, а в Изербаше — на 25%.

Мария Хоперская