В Оренбурге передано в суд дело о покупке в даркнете рецептов на сильнодействующие препараты

Прокуратура Оренбургской области направила в суд дело о подделке рецептурных бланков и незаконном обороте сильнодействующих лекарств. Первый заместитель прокурора Павел Родченков утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Оренбурга. Ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 234 УК РФ и ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ. Об этом сообщает контрольный орган.

По данным следствия, в мае 2025 года обвиняемый заказал в даркнете рецептурные бланки на приобретение сильнодействующих препаратов. Затем он заполнил бланки, предъявил в аптеке и купил лекарства, которые затем продал знакомому по завышенной цене. Силовики изъяли из оборота более 66 г указанных веществ. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Дзержинский районный суд Оренбурга.

Георгий Портнов