Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на $24 млрд с 2024 года

Состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2024 года увеличилось на $24,62 млрд, следует из данных «Индекса миллиардеров» Bloomberg (Bloomberg Billionaires Index). Индекс учитывает стоимость акций компаний, принадлежащих самым состоятельным людям.

Лидером по росту капитала стал сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров. Зафиксированный рост его состояния составил $4,08 млрд, благодаря чему общий капитал господина Дурова достиг $15,1 млрд. Второе место занял акционер крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов: его состояние увеличилось на $3,57 млрд и составило $16,8 млрд.

Основатель металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов также значительно увеличил свой капитал — на $3,53 млрд, до $26,6 млрд. В то же время наибольшие потери понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: его состояние сократилось на $2,81 млрд, до $23 млрд.