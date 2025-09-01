В Сипайлово 40 домов остались без горячей воды

40 многоквартирных домов в микрорайоне Сипайлово остались без горячего водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Октябрьского района Уфы в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из графика на сайте ООО «БашРТС» следует, что горячую воду в Сипайлово планировалось отключить с 25-го по 30 августа для гидравлических испытаний. Однако, по данным «Ъ-Уфа», из-за «увеличения работ» и «устранения технологических повреждений» после испытаний мера была продлена до вечера 31 августа. На утро 1 сентября водоснабжение не возобновилось.

В районной администрации сообщили, что сейчас коммунальные работники меняют двухметровый участок трубопровода.

По данным управления гражданской защиты Уфы, коммунальная авария также затронула два корпуса поликлиники, наркологический диспансер, четыре детских сада и школу.

Идэль Гумеров