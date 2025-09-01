Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил радость от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине. Об этом он написал в X.

«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным!» — написал господин Моди и опубликовал фотографии с российским и китайским лидерами. Ранее сообщалось, что перед началом заседания лидеров ШОС 31 августа Владимир Путин провел беседу с Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Саммит ШОС стартовал 31 августа и продлится до 1 сентября. В мероприятии принимают участие лидеры более 20 стран. Российская делегация планирует провести свыше десятка встреч в рамках визита в Китай.