Премьер Индии Моди: Индия уже 40 лет страдает от терроризма

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании Совета глав стран ШОС в Тяньцзине отметил, что Индия сыграла позитивную роль в качестве члена организации, а видение и политика страны в отношении организации основаны на трех важных принципах: «безопасность, взаимосвязанность и возможности». Как сообщает The Times of India, Нарендра Моди также поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина «за оказанный радушный прием» и поздравил власти Узбекистана с Днем независимости, отмечаемым 1 сентября.

В своем выступлении индийский лидер указал на важность международных усилий в борьбе с терроризмом, уточнив, что «Индия последние четыре десятилетия несет на себе основную тяжесть терроризма». Господин Моди, в частности, привел в пример теракт в городе Пахалгам в штате Джамму и Кашмир и выразил благодарность лидерам дружественных стран, «поддержавших нас в скорбный час».

22 апреля боевики открыли огонь по туристам в окрестностях популярного среди гостей штата города Пахалгам, в результате чего погибли 26 человек, в том числе два иностранца — гражданин ОАЭ и непалец. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Кашмирское сопротивление». Согласно утверждениям ее представителей, те, на кого напали, «не были обычными туристами, а были связаны с индийскими спецслужбами». Из-за теракта Нарендра Моди спешно прервал свой визит в Саудовскую Аравию и сразу по возвращению в Дели провел экстренное совещание с министрами и руководителями служб безопасности.

Влад Никифоров