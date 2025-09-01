Экс-губернатор Сахалина Хорошавин содержит храм в своей колонии

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин взял на себя ответственность по обслуживанию и содержанию Храма Усекновения главы Пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна при исправительной колонии, в которой отбывает срок заключения. Об этом в понедельник сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Фото: Сергей Васильев, Коммерсантъ Александр Хорошавин

Бывший чиновник отбывает наказание в колонии №13 в Хабаровском крае. Ранее он проявлял инициативу в ремонте жилых помещений отряда, принял участие в частичном благоустройстве памятника погибшим в Великой Отечественной войне.

Александр Хорошавин возглавлял Сахалинскую область с 2007 по 2015 год. В 2018 году его приговорили за получение взяток (ст. 290 УК), в 2022 году суд добавил к сроку еще пару лет. Также он выплачивает штраф в 500 млн руб. Бывший глава региона признал вину и раскаялся в содеянном. Накануне стало известно, что он написал заявление с просьбой отправить его на СВО.

Эрнест Филипповский, Хабаровск