На Ставрополье средние зарплаты менеджеров по продажам выросли на 43%

По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ставропольском крае зафиксировали рос средних заработных плат менеджеров по продажам. Показатель вырос на 43% (до 84,7 тыс. руб.) в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики сервиса Авито.Работа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Самым высоким спросом среди офисных сотрудников в регионе пользовались операторы колл-центров. В пятерке также оказались менеджеры по продажам, инженеры, менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры.

Заметный рост заработных плат зафиксировали также у логистов (+42%), менеджеров по персоналу (+41%), помощников руководителя (+33%) и офис-менеджеров (+28%).

Мария Хоперская