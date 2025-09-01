На Ставрополье средние зарплаты менеджеров по продажам выросли на 43%
По итогам первых шести месяцев 2025 года в Ставропольском крае зафиксировали рос средних заработных плат менеджеров по продажам. Показатель вырос на 43% (до 84,7 тыс. руб.) в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщают аналитики сервиса Авито.Работа.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Самым высоким спросом среди офисных сотрудников в регионе пользовались операторы колл-центров. В пятерке также оказались менеджеры по продажам, инженеры, менеджеры по работе с клиентами и бухгалтеры.
Заметный рост заработных плат зафиксировали также у логистов (+42%), менеджеров по персоналу (+41%), помощников руководителя (+33%) и офис-менеджеров (+28%).