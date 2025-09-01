Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Оборот розничной торговли в крае незначительно повысился по сравнению с прошлым годом

Оборот розничной торговли в Пермском крае в январе — июле 2025 года составил 506,6 млрд руб., что на 1,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат. 

Оборот общественного питания в сложился в сумме 29,5 млрд руб., в сопоставимых ценах это на 1,1% ниже уровня прошлого года.

Объем товарных запасов в организациях розничной торговли на 1 августа 2025 года составил 51,587 млрд руб., что соответствует 38 дням торговли.