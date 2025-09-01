ФАС оценит конкуренцию в аэропортах по просьбе перевозчиков

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили “Ъ”, что работают над созданием экспертного совета по воздушному транспорту для «решения возникающих вопросов в этой сфере и обсуждения предложений по разработке нормативных актов». По данным “Ъ”, о создании такой площадки в августе ФАС попросили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

АЭВТ пожаловалась на недостаточное количество независимых операторов в аэропортах и направила предложения перевозчиков по изменению законодательства. В ФАС уточнили, что планируется рассмотреть поправки к правилам недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах или разработать новые нормативные акты, если такая необходимость «будет обоснована и поддержана всеми участниками рынка».

Как выяснил “Ъ”, «Аэрофлот» предложил обязать аэропорты с годовым пассажиропотоком от 500 тыс. до 1 млн пассажиров обеспечивать работу не менее двух операторов и поставщиков (в том числе как минимум одного независимого) авиатоплива, в аэропортах с пассажиропотоком от 1 млн человек в год — не менее трех. Также «Аэрофлот» предложил предусмотреть право авиакомпаний самостоятельно (полностью или частично) оказывать услуги по обслуживанию своих пассажиров и самолетов, в том числе в части обеспечения авиатопливом.

В Azur Air рассказали “Ъ”, что направили в АЭВТ предложение по разработке единых требований к организациям по наземному обслуживанию. К примеру, как пояснил перевозчик, до сих пор не во всех аэропортах есть наземный источник кондиционирования воздуха.

