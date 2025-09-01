В Перми утверждено зонирование для строительства спорткомплекса на бульваре Гагарина

Правительство Пермского края утвердило зонирование для строительства многофункционального спорткомплекса с футбольным манежем на бульваре Гагарина, 88а, в Перми. Информация об этом указана в постановлении правительства от 13 августа. Согласно документу, на земельном участке площадью 7,5 тыс. кв. м по бульвару Гагарина, 88а, установят территориальную зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Возведением спортивного комплекса на бульваре Гагарина, 88а, займется строительная группа «Развитие». Объект площадью 5,5–6 тыс. кв. м разместится на пересечении бульвара Гагарина и ул. Старцева, в его строительство вложат 522 млн руб. Спортивное сооружение будет состоять из двух частей: футбольного манежа площадью 2,8–3 тыс. кв. м (футбольное поле 68х40 м без трибун) и административно-бытового корпуса площадью 2,5–3 тыс. кв. м. В здании появятся универсальный и тренажерный залы для занятий спортом, помещения медцентра, магазин, кафе, киберзал и офисы. В ноябре 2024 года краевой совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата присвоил проекту статус приоритетного инвестиционного.