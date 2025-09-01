Создатель центра истории политрепрессий заявил права на бренд «Пермь-36»

Бывший руководитель АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий “Пермь-36”» Виктор Шмыров направил в Роспатент заявку на товарный знак «Пермь-36». Как следует из информации ресурса Znakoved.ru, заявка поступила 6 августа этого года. Заявитель планирует использовать этот товарный знак для семи классов МКТУ. Речь идет о производстве канцелярской продукции, ложек и кружек, футболок и кепок. Кроме того, заявитель под брендом «Пермь-36» планирует проводить дискуссионные форумы в интернете, организовывать телевидеоконференции, а также экскурсии на транспорте, учебные экскурсии, выставки, издавать книги, публиковать тексты и создавать фильмы.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Виктор Шмыров.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, Виктор Шмыров создал АНО «Мемориальный центр истории политических репрессий “Пермь-36”» (в 2015 году внесена Минюстом в реестр НКО — иностранных агентов) 2001 году. Организация занималась историко-просветительской деятельностью на базе бывшей исправительной колонии для политических осужденных «Пермь-36». В начале марта 2015 года «Пермь-36» объявила о самоликвидации и завершении своих проектов на территории края. Вместо нее господин Шмыров с командой создал виртуальный проект «Пермь-36». Музеем, созданным на территории бывшей колонии, сейчас управляет государственное бюджетное учреждение Пермского края «Музей политических репрессий Пермь-36».