Выросли тарифы в общественном транспорте Красноярска

В Красноярске выросли тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и электротранспортом. Теперь они составляют, соответственно, 48 руб. и 46 руб., говорится в сообщении мэрии.

«Новые тарифы на проезд для жителей города Красноярска вводятся с 1 сентября 2025 года и будут действовать до 31 декабря 2026 года»,— отметили в городской администрации. До этого дня (с июля 2024 года) тарифы составляли 44 руб. и 40 руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», с 14 октября 2024 года стоимость проезда в городском общественном транспорте Красноярского края по социальным картам выросла с 5,75 руб. до 13,75 руб.

Валерий Лавский