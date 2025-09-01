Си Цзиньпин заявил о необходимости справедливой «системы глобального управления»

Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) должны содействовать формированию новой, более справедливой и рациональной системы глобального управления, заявил в своем выступлении на заседании Совета глав стран ШОС председатель КНР Си Цзиньпин. 25-е заседание Совета с участием более 20 руководителей стран проходит в Тяньцзине в понедельник, 1 сентября.

«Мы должны поддерживать многостороннюю торговую систему, центром которой является Всемирная торговая организация»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Глава КНР также подчеркнул необходимость содействовать «инклюзивной экономической глобализации».

В повестке заседания значится подведение итогов работы ШОС в 2024—2025 годах, вопросы укрепления объединения и продвижения сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере, и в области международной безопасности. Также предстоит обмен мнениями по различным темам, ожидается подписание порядка 20 документов, включая Тяньцзинскую декларацию Совета глав государств.

Эрнест Филипповский