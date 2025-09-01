Александр Лукашенко: участие в ШОС отвечает долгосрочным интересам Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе выступления на заседании Совета глав государств ШОС в Тяньцзине подчеркнул, что участие его страны в организации «отвечает коренным долгосрочным интересам и открывает дополнительные перспективы».

Белорусский лидер также подчеркнул, что «способность сохранять открытыми каналы коммуникации и умение договариваться» делает ШОС по-настоящему уникальной и жизнеспособной организацией. Это важнейшее преимущество «в условиях нестабильной мировой обстановки».

Александр Лукашенко указал, сейчас «происходит формирование нового международного порядка», в связи с этим мир движется от однополярной модели «с ее претензией на исключительность и доминирование определенной группы стран» - к справедливой многополярной системе, которая основана «на балансе интересов, уважении суверенитета и взаимном доверии».

Саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. На саммит приглашены главы стран-участниц организации, руководители государств-наблюдателей и «партнеров по диалогу», руководители и представители ряда международных организаций. После завершения саммита ШОС также пройдут двусторонние переговоры глав России и Китая, а также трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и Монголии.

