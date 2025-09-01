Футболисты «Сибири» разгромили «Аланию» в Грозном

В чемпионате группы «Золото» Второй лиги футболисты «Сибирь» одержали вторую крупную победу подряд. На этот раз они разгромили владикавказскую «Аланию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Алания» считалась хозяином поля, но матч седьмого тура прошел в Грозном, поскольку ее домашний стадион в столице Северной Осетии — Алании находится на реконструкции.

В начале игры команды обменялись голами. Новосибирцы повели в счете после удара Дениса Покотыло, но хозяева тотчас его сравняли. Первый тайм завершился вничью, а второй прошел с очевидным преимуществом «Сибири». На 64-й минуте лучший бомбардир гостей Билал Билалов послал мяч в сетку, а разгром (4:1) завершили Дмитрий Яковлев и Амир Ализаде. Напомним, 24 августа новосибирцы с таким же счетом одолели кировское «Динамо».

Победа позволила «Сибири» выйти на пятое место в турнирной таблице. После семи матчей у нее 11 очков, как и у идущего на четвертом месте ивановского «Текстильщика», который проиграл астраханскому «Волгарю» 0:2. Лидируют же московский «Велес» и пятигорский «Машук-КМВ», набравшие 15 очков. На три очка эти команды опережают «Тюмень».

Валерий Лавский