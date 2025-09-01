Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп заявил об освобождении Вашингтона от преступности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Национальной гвардии удалось избавить Вашингтон от преступности всего за 12 дней. Свое заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Вашингтон — свободная от преступности зона, всего за 12 дней»,— написал он.

Дональд Трамп принял решение о переброске Национальной гвардии в столицу 11 августа, объяснив это тем, что «преступность в Вашингтоне вышла из-под контроля». Глава государства также перевел городскую полицию под управление федерального правительства.

22 августа президент сообщил о готовности задействовать ресурсы федерального правительства и регулярной армии для борьбы с преступностью в других крупных городах, таких как Чикаго и Нью-Йорк.

