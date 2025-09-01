Прибытие 40 рейсов S7 задерживается в Новосибирск

В Новосибирском аэропорту Толмачево прибытие 40 рейсов задерживается. Полеты выполняет авиакомпания S7.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно данным онлайн-табло авиахаба, с опозданием прибудут самолеты из Красноярска, Норильска, Иркутска, Барнаула, Братска, Абакана, Кызыла, Махачкалы, Душанбе, Сочи, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска, Магадана, Мирного, Нерюнгри, Благовещенска, Хабаровска, Нижневартовска, Усть-Каменогорска, а также Читы, Якутска, Улан-Удэ, Москвы, Санкт-Петербурга, Оренбурга, Талакана, Сургута и Уфы.

По международным направлениям задерживаются рейсы из Пекина и Алматы. Кроме того, отменен вылет двух самолетов S7 в Нерюнгри и Улан-Удэ.

Александра Стрелкова