Экс-мэр Нью-Йорка восстанавливается после ДТП

Бывший мэр Нью-Йорка, а также экс-адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани проходит реабилитацию после ДТП, произошедшего вечером 30 августа в Нью-Гэмпшире. Как уточняет AP News, господин Джулиани находился в арендованном Ford Bronco под управлением своего пресс-секретаря Теда Гудмана, когда в них на большой скорости въехал Honda HR-V с 19-летней девушкой за рулем.

После столкновения автомобили вылетели на разделительную полосу, получив «серьезные повреждения», сообщила полиция штата. В результате ДТП 81-летнему Рудольфу Джулиани диагностировали перелом грудного позвонка и множественные рваные раны и ушибы, а также травмы левой руки и голени. Остальные участники автоаварии получили «травмы, не угрожающие жизни».

Представитель экс-мэры прокомментировал агентству, что «Джулиани, несмотря на травмы, находится в хорошем расположении духа и быстро восстанавливается». Полиция штата расследует аварию, обвинения пока не предъявлены.

Влад Никифоров