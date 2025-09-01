Суд в США запретил правительству депортировать гватемальских детей

Федеральный судья США Спаркл Суконнан запретил администрации Дональда Трампа депортировать в Гватемалу детей-мигрантов из этой страны. Судья был вынужден принимать «срочное решение в 2:35 утра по восточному времени», чтобы остановить высылку 10 детей, уже помещенных в самолет для депортации и «сотен детей» находящихся под опекой министерства здравоохранения и социальных служб США.

Как сообщает Reuters, судебный запрет был вынесен на основании экстренного ходатайства, поданного правозащитной организацией «Национальный центр иммиграционного права». Ранее администрация президента США Дональда Трампа заключила соглашение с Гватемалой, которое «позволит отправлять детей без сопровождения взрослых обратно в страну». Президент Гватемалы Бернардо Аревало заявлял в июле этого года, что его правительство сотрудничает с США в вопросе репатриации детей.

Ссылаясь на источники из числа бывших и действующих американских чиновников, агентство подчеркивает, что высылка несовершеннолетних в Гватемалу должна была начаться 31 августа. Решение судьи, остановившее этот процесс, раскритиковал заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, отметив в социальных сетях, что «судья-демократ отказывает детям в воссоединении с родителями». Министерство иностранных дел Гватемалы, а также Министерство внутренней безопасности США и Министерство здравоохранения и социальных служб США отказались от комментариев.

Влад Никифоров