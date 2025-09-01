Полное лунное затмение смогут увидеть нижегородцы 7 сентября

Жители Нижегородской области смогут наблюдать полное лунное затмение в воскресенье, 7 сентября, сообщили в планетарии имени Г.М. Гречко. Явление будет видно невооруженным глазом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Куликов, Коммерсантъ Фото: Александр Куликов, Коммерсантъ

Затмение начнется около 19:30. Через час Луна полностью войдет в земную тень и из-за преломления солнечного света будет казаться красно-оранжевой. Максимальной фазы явление достигнет в 21:12. Около 21:30 Луна начнет открываться. Полное затмение продлится в Нижнем Новгороде до 21:53, указано в астрономическом календаре.

Елена Ковалева