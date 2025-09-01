На строительство систем водоснабжения в деревне Чувашии выделили 52,7 млн рублей

На строительство системы водоснабжения в деревне Санкино Красночетайского района Чувашии выделили 52,7 млн руб. Соответствующий контракт опубликован на портале госзакупок.

Работы включают в себя строительство наружных сетей водоснабжения и последующую рекультивацию территории. Все работы разделены на два этапа: первый должен быть завершен до 1 ноября 2025 года, а второй — с 1 по 9 января 2026 года.

Финансирование осуществляется за счет республиканского бюджета Чувашии и местного бюджета Красночетайского муниципального округа.

Влас Северин