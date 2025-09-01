Путин поздравил граждан России с 1 сентября

Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, их родителей и преподавателей с Днем знаний. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

Глава государства заявил, что власти будут делать все для того, чтобы у детей и молодежи были лучшие условия для получения знаний, творчества, занятий спортом и полезного досуга. По его словам, большое внимание уделяется образованию, поддержке педагогов, а также совершенствованию учебных программ и инфраструктуры.

Владимир Путин отметил, что за последние шесть лет в России и в новых регионах было построено более 1,6 тыс. школ, рассчитанных на более чем миллион детей.