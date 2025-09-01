Израиль утвердил нового посла в России

Правительство Израиля назначило заместителя главы департамента Ближнего Востока Одеда Йосефа послом в России. Об этом сообщила пресс-служба израильского ведомства.

Как говорится в сообщении, правительство единогласно утвердило назначение по представлению главы МИД Израиля Гидеона Саара.

Господин Йосеф уже работал в израильском представительстве в Москве, а также представлял интересы страны в США и Сингапуре, а также был послом в Кении.

Прошлый посол Израиля в России Симона Гальперин досрочно покинула свой пост, чтобы возглавить департамент Европы в МИД Израиля.