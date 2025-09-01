Звериный взгляд на красоту, «Безумный ангел Пиноккио» и лунное затмение

Осенний культурный сезон Нижний Новгород откроет лекциями, концертами и спектаклями. На первой сентябрьской неделе жители и гости города смогут посетить научно-популярный фестиваль «42», проводить лето на Щелоковском хуторе и понаблюдать за полным лунным затмением через телескоп в планетарии. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

1 сентября в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Сормовский» на улице Коминтерна, 105 покажут спектакль Московского театра имени Пушкина «Женитьба Фигаро» (проект TheatreHD). Роль Фигаро исполняет певец Сергей Лазарев. Сеанс начнется в 19:00, билет стоит 450 руб. В 19:00 2 сентября в кинотеатре «Империя грез» в торговом центре «Небо» на улице Большая Покровская, 82 зрители смогут посмотреть спектакль Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана» по пьесе Бертольта Брехта, а в 15:00 7 сентября — фильм на основе двух спектаклей Бориса Юхананова, поставленных в «Электротеатре Станиславский» по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио». Билеты обойдутся в 500 и 600 руб. соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лектор на фоне полнокупольной программы в нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко

Фото: vk.com / nnovplanetary Лектор на фоне полнокупольной программы в нижегородском планетарии имени Г.М. Гречко

Фото: vk.com / nnovplanetary

2 сентября в планетарии имени Г.М. Гречко на улице Революционная, 20 состоится программа «Звездное небо осени». Зрителям расскажут и покажут, какие созвездия можно увидеть в это время года и как их отыскать. Мероприятие начнется в 18:00, билет стоит 300 руб.

В 19:00 4 сентября, в 17:00 6 сентября и в 15:00 7 сентября в планетарии представят фильм «Гайа Генезис: происхождение Земли» и расскажут, какие опасности могут исходить от Солнца. Билеты — от 300 до 550 руб.

А 7 сентября планетарий приглашает жителей и гостей города наблюдать полное лунное затмение. Это редкое астрономическое явление происходит раз в несколько лет. Если небо будет ясным, наблюдение пройдет в сквере на улице Марата. В противном случае в фойе планетария организуют онлайн-трансляцию затмения. Начало в 19:25, вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетительница на открытии выставки «Мечты о доме» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga Посетительница на открытии выставки «Мечты о доме» в Арсенале

Фото: vk.com / pushkinmuseum_volga

2 сентября в Волго-Вятском филиале Пушкинского музея (Арсенал в шестом корпусе кремля) научный сотрудник отдела нового западного искусства Ирина Александрова прочитает лекцию «Образ дома в искусстве сегодня», подготовленную для проекта Первой международной экобиеннале «Мечты о доме». Мероприятие начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

5 сентября в корпусе Нижегородского художественного музея (НГХМ) «Искусство ХХ века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 откроется выставка «Как это было… Сергей Сорокин. Живопись». Художник изображает непарадный Нижний Новгород. На полотнах — деревянные дома, небольшие дворы, улицы, мостовые и персонажи, населяющие эти пространства. Рассмотреть созданные автором сцены из повседневной жизни можно будет по единому билету в корпус. Обычный стоит 400 руб., льготный — 200 руб.

6 сентября в арт-пространстве «Цех» на улице Варварская, 32 откроется групповая выставка «Формат был изменен», организованная петербургской галереей современного искусства Anna Nova и компанией dreamlaser. Это проект о непрерывности художественной практики. Работы 11 авторов трансформируются в новом контексте благодаря свету, технологии и пространству. Свое творчество представят художники Мария Агуреева, Анна Андржиевская, Юлдус Бахтиозина, Марья Дмитриева и Влад Кульков, Илья Федотов-Федоров, Федор Хиросигэ, Боб Кошелохов, Егор Крафт, Денис Патракеев и Ростан Тавасиев. Выставка будет открыта до 9 ноября. Обычный билет стоит 700 руб., пенсионный — 350 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опыты на фестивале «42» в 2019 году

Фото: vk.com / 42fest Опыты на фестивале «42» в 2019 году

Фото: vk.com / 42fest

6 сентября в «Заповедных кварталах» на пересечении улиц Короленко, Славянской и Новой после шестилетнего перерыва пройдет научно-популярный фестиваль «42», приуроченный к десятилетнему юбилею Парка науки ННГУ. В программе — лекции о физике, химии, космосе, левитации, магнитных полях, музыке из воздуха, «птичьем Нижнем» и «зверином взгляде» на красоту. Жители и гости города смогут собрать макеты и плакаты, попробовать себя в древнерусской каллиграфии, посмотреть документальное кино, рассмотреть небо в телескоп, поучаствовать в мастер-классах, квизах и экскурсиях по историческому кварталу. Завершится мероприятие концертом Петра Термена и Вячеслава Золотовского. Фестиваль будет проходить с 12:00 до 20:00. Для участия нужно зарегистрироваться.

6 сентября в музее-заповеднике «Щелоковский хутор» на улице Горбатовская, 41 доктор искусствоведения Эльвира Петри прочитает лекцию о русской музыке и поэзии «Синичка за морем». Беседа начнется в 13:00, присоединиться к ней можно по входному билету в музей. Обычный стоит 300 руб., льготный — 200 руб., школьный — 100 руб. А 7 сентября на хуторе состоится фольклорный праздник «Дожинки», посвященный окончанию лета и первому урожаю. Гости смогут увидеть представление «Базарный день», старинные обряды и музыкальные выступления. Праздник начнется в 12:00. Взрослый билет стоит 500 руб., льготный — 300 руб., школьный — 200 руб. Дети младше шести лет смогут пройти бесплатно.

Какие выставки продолжают работу До 7 сентября в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского, 2/2 открыта выставка «Перекрестки. Алексей Чернигин. Живопись». До 28 сентября в Русском музее фотографии на улице Пискунова, 9 открыты выставки «Ослепительно черный цвет» Андрея Белле, «На обочине Вселенной» Валентина Самарина, «Печатью слова и штриха» Олега Яхнина и «Лев Бородулин. Спорт». До 1 октября в здании Мытного рынка на улице Большая Покровская, 2А и в бывшей гостинице Ермолаевых на улице Стрелка, 1 открыт главный проект Первой международной биеннале экологического искусства «Кожа Земли». До 4 октября в Академии «Маяк» на Нижневолжской набережной, 11 открыта выставка «Сложная смесь» — спецпроект Первой международной экобиеннале. До 5 октября в корпусе НГХМ «Русское искусство» в третьем корпусе кремля открыта выставка «Готический ампир. От гравюры к гризайли. Мистические образы старины в диалоге с современным искусством». До 19 октября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Мечты о доме» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 31 октября в Никольской башне кремля открыта выставка «Путь археолога. К 100-летию В.Ф. Черникова». До 5 ноября в Пакгаузе на улице Стрелка, 21И открыта выставка «Атом. Будущее», посвященная 80-летию госкорпорации «Росатом». До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Земное/Планетарное» — часть Первой международной биеннале экологического искусства. До 16 ноября в Арсенале в шестом корпусе кремля открыта выставка «Бумага. Смешанная техника».

Подготовила Елена Ковалева