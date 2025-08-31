FT: европейские лидеры обсудят гарантии безопасности Украины в Париже

4 сентября в Париже встретятся европейские лидеры, которые участвовали в саммите в Белом доме 18 августа. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники. Основной темой обсуждения станут гарантии безопасности для Украины.

Встреча организована по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона. Среди участников — канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В интервью FT Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть «довольно точный план» по размещению войск на украинской территории после прекращения огня. По ее словам, президент США Дональд Трамп заверил, что американское присутствие будет обеспечено.