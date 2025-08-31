ЦАХАЛ заявила, что доберется до лидеров «Хамаса» за границей

Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что Израиль «доберется» до лидеров палестинского движения «Хамас» за границей. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

«Вчера в секторе Газа мы нанесли удар по одному из высокопоставленных лидеров “Хамаса” Абу Убайда. Это еще не конец, большая часть руководства “Хамаса” находится за границей, и мы доберемся и до них»,— сказал он.

По словам начальника генштаба, на этой неделе резервисты ЦАХАЛ будут призваны на службу для продолжения углубления боевых действий против «Хамаса» в Газе. «Миссия еще не завершена, и я верю, что они прибудут и выполнят ее наилучшим образом»,— сказал Эяль Замир.

В воскресенье министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что пресс-секретарь военного крыла «Хамаса» Абу Убайда был ликвидирован в Газе.