Nature Geoscience: в Атлантическом океане нашли зону мегаземлетрясений

Под Атлантическим океаном формируется новый тектонический разлом, который может стать причиной сильных землетрясений и цунами в регионе. Такие выводы сделали ученые в исследовании, которое опубликовано в журнале Nature Geoscience.

В материале указано, что в Португалии, которая находится вдали от известных разломов литосферных плит, неоднократно происходили землетрясения. Команда геолога Жуана Дуарте, изучив данные сейсмической активности и модели подводных рельефов, выяснила, что к юго-западу от Португалии есть признаки расслоения мантии.

По версии ученых, вода в течение миллионов лет проникала в горные породы, постепенно разрушая их. В результате этого процесса образовалась новая зона субдукции — пространство, в котором сталкиваются литосферные плиты, вызывая землетрясения и цунами.