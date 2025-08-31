В Ярославской области реализуют проекты комфортной городской среды

В Ярославской области реализуют пять проектов-победителей конкурса Минстроя по созданию комфортной среды. Работы идут в Гаврилов-Яме, Любиме, Данилове, Переславле-Залесском и Мышкине. На проекты выделено около 400 млн рублей федеральных грантов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Фото: Правительство Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев отметил, что регион ежегодно побеждает во Всероссийском конкурсе лучших проектов формирования городской среды, что позволяет привлекать значительные средства из федерального бюджета.

«За последние три года благодаря этому удалось привлечь в регион 887 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства выделены на благоустройство 11 общественных пространств. Сейчас планируем запустить региональную программу по благоустройству поселений, которые получили статус исторических в этом году»,— отметил Михаил Евраев.

В Гаврилов-Яме завершается проект «Ось городского развития», где выполнено более 90% работ. В Любиме реализуется проект «Большое сердце маленького города», где завершено более 60% работ. В Данилове стартовал проект «Ход конем», затрагивающий Преображенскую и Юбилейную площади. Там выполнена четверть работ. В Мышкине начался проект «Колыбель Мышкина», а в Переславле-Залесском ведутся работы по благоустройству правого берега реки Трубеж.

В следующем году работы начнутся в Вятском, Пошехонье и Мышкине, общая сумма средств на эти проекты составит 270 млн руб.

Антон Голицын