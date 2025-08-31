Суд заблокировал работу сервиса Wheely, основанного сыном бывшего губернатора Прикамья

Мещанский суд Москвы приостановил работу сервиса Wheely по заказу премиальных автомобилей с водителями из-за нарушения требований в сфере борьбы с терроризмом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Создатель приложение для вызова автомобиля Wheely Антон Чиркунов

Фото: Григорий Поляковский, Коммерсантъ Создатель приложение для вызова автомобиля Wheely Антон Чиркунов

Фото: Григорий Поляковский, Коммерсантъ

Отмечается, что суд ограничил доступ к сайту и приложению сервиса в AppStore. Причиной решения, в частности, стало непредоставление данных о водителях в «Единую региональную навигационно-информационную систему» (ГИС ЕРНИС), говорится в публикации.

Сервис премиального такси Wheely был основан в 2010 году Антоном Чиркуновым, сыном бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова. Сначала он заработал в Лондоне, позже компания открыла филиал в Москве. В отличие от агрегаторов, Wheely предоставляет собственные автомобили премиум-класса и не работает со сторонними таксопарками. По словам основателя, первые запросы на передачу данных в государственную систему мониторинга поступили еще в 2017 году. В 2022-м сервис внесли в реестр запрещенной информации. Несмотря на это, приложение продолжало работать. В 2023-м компания провела ребрендинг и сменила визуальный стиль. Накануне решения суда сервис по-прежнему занимал нишу премиальных перевозок во многом за счет анонимности поездок.