Вероятность ИБ-инцидентов в финансовой сфере может превысить 25%

Риски хищения средств, утечек данных и приостановки работы в компаниях финансовой отрасли могут вырасти, прогнозирует RTM Group. К 2026 году вероятность возникновения существенного инцидента информационной безопасности (ИБ-инцидент) может составить более 25%.

В 2025 году уровень риска варьируется от 12% до 20%. ИБ-специалисты рассказали «Ъ», что финансовый сектор привлекает злоумышленников в том числе большим объемом чувствительных данных.

Компании финансовой отрасли могут стать жертвами крупного хищения, массовой утечки персональных данных, блокировки критически важных систем. С целью снижения рисков эксперты рекомендуют подходить к защите комплексно и обеспечивать ее на всех уровнях.

