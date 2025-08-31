Водитель спецтехники ранен при налете дронов на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что поселке Дубино Краснояружского района дрон ударил по работающей в поле спецтехнике. Водитель получил баротравму.

В Telegram-канале господин Гладков также написал, что в селе Тулянка Валуйского округа дрон атаковал припаркованную ГАЗель. У машины выбиты стекла и посечена кабина. В частном доме также выбиты окна, повреждены фасад здания и забор. От еще одного удара дрона уничтожен легковой автомобиль.

В хуторе Михайловка того же округа в результате детонации беспилотника поврежден частный дом. В хуторе Леоновка FPV-дрон ударил по жилому дому, повреждены остекление и фасад.

В городе Грайворон в результате детонации FPV-дрона повреждено оборудование коммерческого объекта. В селе Козинка Грайворонского округа пробита кровля частного дома, а также выбиты окна, посечены фасад, забор.

В поселке Борисовка Борисовского района дрон сдетонировал на территории предприятия. Поврежден КамАЗ. В результате детонации второго дрона два транспортных средства посечены осколками. Еще один беспилотник ударил по частному дому. В том же районе дрон ударил по грузовому автомобилю на дороге.

В поселке Пролетарский Ракитянского района БПЛА ударил по стоянке предприятия, в результате чего повреждены пять грузовых автомобиля. В поселке Октябрьский Белгородского района повреждены коммерческий объект и три автомобиля.