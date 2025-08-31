На проданный спорткар бывшего пермского дилера наложили арест

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление финансового управляющего Ильи Зуйкина о принятии обеспечительных мер в виде ареста на проданный автомобиль бывшего владельца ГК «Уралавтоимпорт» Сергея Шаклеина. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте электронного правосудия.

В ноябре 2024 года в арбитражный суд поступило заявление от финансового управляющего господина Шаклеина Ильи Зуйкина о признании недействительными договора между Сергеем Шаклеиным и Алексеем Федосовым и договора купли-продажи от марта 2022 года между Алексеем Федосовым и Андреем Адливанкиным об отчуждении транспортного средства Aston Martin DB 9 Coupe с целью вывода имущества должника из конкурсной массы. Определением суда заседание несколько раз откладывалось, на данный момент его назначили на 17 сентября 2025 года.

25 августа текущего года господин Зуйкин обратился в арбитражный суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер в виде ареста на автомобиль марки Aston Martin DB 9 Coupe и запрета Андрею Адливанкину и иным лицам совершать действия, направленные на отчуждение и обременение данного автомобиля. В итоге суд постановил удовлетворить заявление финансового управляющего о принятии обеспечительных мер.

Напомним, Сергей Шаклеин был признан банкротом в 2018 году, в отношении него была введена процедура реализации имущества. Заявление о признании его несостоятельным подал один из пермских банков. В 2014–2015 годах банк выдал несколько кредитов на общую сумму 107 млн руб., заемщиком выступала одна из структур автохолдинга «УАИ» — ООО «Урал Моторс-Премиум». Господин Шаклеин являлся поручителем по этим кредитам.